Começa nesta sexta-feira o 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba

Os delegados de várias províncias ao 8º Congresso do Partido que governa Cuba chegaram à capital do país para o evento que começa nesta sexta-feira (16) e vai até a próxima segunda edit

247 - Realiza-se a partir desta sexta-feira (16), o 8º congresso do Partido Conunista de Cuba, que governa a ilha socialista. Entre as decisões previstas está a atualização da Conceituação do Modelo Econômico e Social de Desenvolvimento Socialista de Cuba, e a implementação das Diretrizes da Política Econômica e Social do Partido e do Governo, informa o jornal Granma.

Está prevista também a renovação na cúpula do Partido. O atual dirigente máximo do PC de Cuba é Raúl Castro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.