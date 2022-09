Começa no Mediterrâneo o maior exercício naval da OTAN

Apoie o 247

Sputnik - 15 Estados-membros da OTAN, incluindo a anfitriã Turquia, iniciaram os exercícios navais Dynamic Mariner-Blue Whale-Nusret-2022, os maiores da aliança, segundo mídia.

A OTAN iniciou um exercício militar envolvendo 15 Estados-membros, que começou no domingo (11) ao largo da costa sudoeste da Turquia, indica na segunda-feira (12) o jornal turco Milliyet.

Durante os dois primeiros dias, as Marinhas, Forças Aéreas e Terrestres, e o comando da Guarda Costeira da Turquia, realizarão treinamento e coordenação, que começaram na base naval turca de Aksazse, como parte das manobras Dynamic Mariner-Blue Whale-Nusret-2022.

Os exercícios militares foram planejados como os maiores da Aliança Atlântica na região do Mediterrâneo para este ano, envolvendo aproximadamente 8.000 militares, 52 navios, quatro submarinos, 34 aeronaves, 16 helicópteros e dois veículos aéreos não tripulados.

O resto do evento acontecerá nos mares Egeu e Mediterrâneo, e durará até 22 de setembro, escreve o Milliyet.

A Turquia liderou em 2021 os elementos terrestres no exercício Very High Readiness Joint Force, parte da Força de Resposta da OTAN, e assumirá o comando do componente naval da mesma força em 1º de janeiro de 2023, de acordo com o jornal.

