É melhor os políticos britânicos resolverem a confusão do próprio país, diz mídia chinesa

Rádio Internacional da China - O governo britânico, sob a liderança do primeiro-ministro, Boris Johnson, está enfrentando atualmente uma situação muito difícil.

Em 15 de junho, a Comissão Europeia lançou uma ação judicial contra o Reino Unido por incumprimento do Protocolo da Irlanda do Norte. As ações do governo britânico "contribuíram para a instabilidade política na Irlanda do Norte", segundo Michelle O'Neil, vice-presidente do Sinn Fein, o partido que sempre apoiou a independência da Irlanda do Norte. Há apenas dois dias, a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, anunciou que iria fazer campanha para um novo referendo sobre a independência escocesa do Reino Unido no próximo ano, quer o governo britânico concorde ou não.

Sinn Fein ganhou o maior número de assentos nas eleições da Assembleia da Irlanda do Norte há mais de um mês, tornando-se o primeiro partido nacionalista a controlar a Assembleia da Irlanda do Norte em um século. Naquela altura, a líder do partido, Mary Lou McDonald, deixou claro que "agora devem ser feitos preparativos para um referendo sobre uma Irlanda unida".

Já em setembro de 2014, a região escocesa realizou um referendo sobre a independência. Após o referendo do Brexit em 2016, o sentimento pela independência escocesa cresceu, bem como o desejo de voltar a aderir à UE.

A Irlanda do Norte quer a independência e a Escócia quer um referendo, aumentando a pressão sobre o governo do Reino Unido. Desde a incapacidade de combater a epidemia passando pela descoberta de escândalos, tais como funcionários do gabinete do primeiro-ministro que violaram os regulamentos de prevenção epidêmica, até a elevada inflação e pressões de recessão econômica, o governo britânico está lidando com múltiplos problemas. No início deste mês, Boris Johnson conseguiu ultrapassar um voto de desconfiança no Partido Conservador, mas o público britânico acredita que a sua credibilidade tem sofrido muito.

Com os problemas internos e externos se acumulando, chegou a hora dos políticos britânicos resolverem a confusão do próprio país.

