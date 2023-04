Comércio bilateral entre Tailândia e China busca se livrar do dólar

No mês de maio, os bancos centrais dos dois países devem realizar uma reunião para acertar os detalhes sobre como as operações devem ocorrer edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O Banco da Tailândia está em negociações com o Banco do Povo da China para promover o uso de moedas nacionais em transações comerciais entre empresas dos dois países, informa o Bangkok Post, citando o presidente da autarquia tailandêsa, Sethaput Suthiwartnarueput.

O chefe da autoridade monetária tailandesa disse que os bancos centrais devem realizar uma reunião já no mês de maio.

Ambos os países realizam transações em suas moedas nacionais há vários anos. Em 2021, eles renovaram um acordo de troca baht-yuan com o objetivo de impulsionar o comércio e o investimento nas duas moedas, além de fortalecer a cooperação financeira bilateral.

Atualmente, a Tailândia precisa urgentemente de acordos mútuos em moedas nacionais devido à flutuação do baht em relação ao dólar americano, causada pela política monetária do Federal Reserve dos EUA e pela incerteza econômica global que afetou o comércio exterior de Nação do Sudeste Asiático.

Diante desse cenário, Bangkok também está cooperando com o Ministério das Finanças do Japão, o Banco Central da Malásia e o Banco da Indonésia para promover o uso de moedas nacionais no comércio, investimento e pagamentos no setor privado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.