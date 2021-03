Comércio entre EUA e China cresce 81,3% nos primeiros dois meses de Biden

Sputnik – O faturamento do comércio entre os EUA e a China aumentou 81,3% de janeiro a fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada pelo Administração Geral de Alfândegas da China neste sábado (7).

O volume de negócios do comércio EUA-China totalizou US$ 109,79 bilhões (R$ 624,83 bilhões) nos primeiros dois meses de 2021.

Já as exportações da China para os EUA aumentaram 87,3% e somaram US$ 80,53 bilhões (R$ 458,3 bilhões), enquanto as exportações dos EUA para a China tiveram um crescimento de 66,4%, totalizando US$ 29,26 bilhões (R$ 166,52 bilhões).

No ano passado, o faturamento do comércio EUA-China cresceu 8,3%, situando-se em US$ 586 bilhões (R$ 3,33 trilhões).

O aumento no volume de comércio entre os dois países acontece em meio a uma tensão que vem se arrastando ao longo dos últimos anos, conforme a China amplia sua capacidade comercial e tecnológica. Durante a administração do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, a relação bilateral se deteriorou de forma significativa.

Trump ergueu barreiras tarifárias contra a China e durante o período da pandemia da COVID-19 responsabilizou publicamente o governo chinês pela disseminação do vírus. O governo Biden também tem sinalizado que manterá a pressão contra o país asiático. As autoridades chinesas, por sua vez, repetidamente negaram as acusações dos EUA de práticas comerciais injustas.

