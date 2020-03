Comércio exterior da China cai 11% nos primeiros dois meses do ano

O comércio exterior da China caiu 11% em termos anuais nos primeiros dois meses de 2020, para US$ 592 bilhões, em meio à perturbação causada pelo surto do novo coronavírus, apontam dados oficiais edit

Segundo a Xinhua, as exportações diminuíram 17,2% em termos anuais, para US$ 292,5 bilhões, durante o período, e as importações reduziram 4%, para US$ 299,5 bilhões, de acordo com informações da Administração Geral das Alfândegas (AGA).

O déficit comercial ficou em US$ 7,09 bilhões, enquanto no mesmo período do ano passado o superávit atingiu US$ 41,5 bilhões.