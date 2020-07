Comissão Europeia agora prevê contração de 8,7% na zona do euro em 2020

As principais economias que compartilham do Euro, como França, Itália, Espanha e Alemanha, devem registrar queda de 10,6%, 11,2%, 10,9% e 6,9% respectivamente edit

247 - A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira (7) que a economia da zona do euro vai registrar uma contração de 8,7% em 2020, alertando para os “riscos exponencialmente altos” da pandemia do novo coronavírus ao Brexit. A informação é do portal G1.

A Comissão estimou a contração para as principais economias do bloco em 2020, como: França (10,6%), Itália (11,2%), Espanha (10,9%) e Alemanha (6,9%), acrescenta a reportagem.

A nova estimativa de queda do Produto Interno Bruto (PIB) do conjunto das 19 economias que compartilham da moeda, anunciada em 8,7%, supera a previsão de maio, que registrou 7,7% de tombo “histórico”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.