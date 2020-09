Comissão Europeia ameaça processar Reino Unido que quer mudar acordo do Brexit

247 - A Comissão Europeia ameaça o Reino Unido pressionando para que o país acabe no “mais curto espaço de tempo possível ou, no máximo, até o final de setembro” o plano de Boris Johnson para mudar o acordo do Brexit.

O acordo previsto foi assinado pelos ingleses e a União Europeia em janeiro deste ano. Johnson busca uma saída unilateral.

“O acordo de retirada contém uma série de mecanismos e recursos legais para lidar com as violações das obrigações legais contidas no texto. A União Europeia não terá comedimento em usá-los”, afirma nota da comissão.

