Comissão Europeia autoriza empresas a pagar pelo gás russo sob novo esquema definido por Putin

Sputnik - Empresas da União Europeia podem abrir uma conta no Gazprombank para pagar o gás russo usando um novo esquema de pagamento criado por Moscou sem entrar em conflito com as sanções do bloco contra Moscou, disse a Comissão Europeia nesta sexta-feira (22).

Em 31 de março, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto estipulando que todos os contratos de fornecimento de gás com empresas registradas em países "hostis" sejam liquidados em rublos. A medida diz respeito apenas às exportações de gasodutos da Gazprom. A empresa começa a receber os primeiros pagamentos em rublos a partir da segunda quinzena de abril.

