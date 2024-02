Comissão Europeia cede a agricultores e apresenta flexibilização de exigências ambientais

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

RFI - Em nota, a comissão anunciou que enviou um documento à delegação da Bélgica, que ocupa a presidência rotativa do bloco, "descrevendo as primeiras medidas possíveis para ajudar a reduzir a carga administrativa dos agricultores".

O comissário europeu da Agricultura, Janusz Wojciechowski, afirmou na rede X que "a mensagem dos agricultores é clara: eles querem trabalhar nos seus campos, e não presos atrás de procedimentos". Por isso, acrescentou, "a Comissão [Europeia] identificou ações no nível da UE que poderiam ajudar a aliviar a carga administrativa sobre os agricultores, já nos próximos meses e anos".

continua após o anúncio

❗️ Good news for farmers🧑‍🌾



Today, the EC sent a paper to the Belgian 🇧🇪 Presidency @EU2024BE outlining first possible actions to help reduce the administrative burden weighing on farmers' shoulders.



Read more👇



/1https://t.co/Q47PeIFe3x — Janusz Wojciechowski (@jwojc) February 22, 2024

QUAIS AS MEDIDAS? - As propostas lançadas nesta quinta-feira serão discutidas pelos ministros da Agricultura da UE na segunda-feira (26). A comissão planeja alterar a forma como os controles funcionam, para reduzir em 50% o número de inspeções que os agricultores recebem.

continua após o anúncio

Os agricultores de toda a Europa exigem o fim das restrições à produção agrícola, com medidas para reduzir a burocracia na agricultura, no contexto da Política Agrícola Comum (PAC).

A ideia é “racionalizar e melhorar a avaliação do monitoramento de superfície” graças à “análise automatizada de imagens” do programa europeu de satélites Copernicus, para “reduzir as inspeções nas explorações agrícolas” e “ajudar os agricultores a evitar erros”.

continua após o anúncio

Outra proposta visa isentar as pequenas explorações agrícolas com menos de 10 hectares dos controles ligados ao cumprimento das condições ambientais. A Comissão Europeia propõe, ainda, alterar as obrigações de manutenção de áreas dedicadas a pastagens permanentes, a fim de moderar a perda de rendimento que isso implica para antigos criadores convertidos para outras culturas.

Outras obrigações ambientais impostas pelo novo PAC, aplicadas desde o início de 2023, poderão ser revistas. A expansão das práticas autorizadas no âmbito da obrigação de cobertura do solo “será examinada”.

continua após o anúncio

Seria concedida uma tolerância em caso de "força maior e circunstâncias excepcionais", a exemplo de episódios climáticos extremos como secas e inundações, que impeçam um agricultor de cumprir os requisitos da PAC. Ele não sofreria mais penalidades, como hoje.

“A comissão continua totalmente determinada a fornecer soluções para aliviar a pressão (...) e ajudar os nossos agricultores a garantir a segurança alimentar”, salientou a presidente do Executivo europeu, Ursula von der Leyen.

continua após o anúncio

IMPORTAÇÕES DA UCRÂNIA - Outra das queixas dos agricultores é o impacto das importações de produtos agrícolas da Ucrânia. Neste sentido, a UE também fez concessões.

Na quarta-feira, os países da UE validaram a renovação da isenção tarifária, a partir de junho, sobre as importações procedentes da Ucrânia, mas o plano inclui mecanismos de salvaguardas para limitar o impacto da entrada destes produtos, em especial cereais, dentro do bloco europeu. O mecanismo inclui "medidas rápidas de correção" caso sejam verificadas perturbações no mercado da UE ou nos mercados nacionais dos países do bloco.

continua após o anúncio

Além disso, contempla um "freio de emergência" para estabilizar e limitar as importações de três produtos – aves, ovos e açúcar – aos níveis registrados em 2022 e 2023.

[Com informações da AFP]

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: