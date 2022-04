Comissão Europeia diz que "é possível" pagamento em rublos pelo gás russo

Apoie o 247

ICL

247 - A Comissão Europeia disse que "aparenta ser possível" que compradores europeus de gás natural russo paguem pelo insumo em rublos, conforme determinou Vladimir Putin em resposta às sanções. O órgão diz que o pagamento em rublos não violaria as leis da União Europeia.

“As empresas da UE podem pedir aos seus homólogos russos que cumpram as suas obrigações contratuais da mesma forma que antes da adoção do decreto, ou seja, depositando o valor devido em euros ou dólares”, disse a CE em um documento de 21 de abril.



"O decreto não impede um processo de pagamento que esteja de acordo com as medidas restritivas da UE. No entanto, o procedimento para derrogações aos requisitos do decreto ainda não está claro", afirmou.

Contudo, um porta-voz da CE disse à S&P Global Commodity Insights, em 22 de abril, que a UE exige que os contratos de fornecimento existentes sejam honrados.



"Com nossos parceiros do G7, expressamos claramente nossa posição: os contratos acordados devem ser respeitados", disse o porta-voz da CE.



"97% dos contratos relevantes estipulam explicitamente o pagamento em euros ou dólares. As empresas com esses contratos não devem aderir às exigências russas", disse o porta-voz.



"A UE continuará a responder de forma unida a esta última tentativa da Rússia de contornar nossas sanções", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE