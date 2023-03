Comissão Europeia propõe extensão da política de redução da demanda de gás

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Comissão Europeia propôs nesta segunda-feira (20) estender a legislação de emergência sobre medidas para reduzir a demanda de gás em 15% por mais um ano para evitar problemas de segurança de abastecimento no próximo inverno do Hemisfério Norte.

"A Comissão propôs hoje prolongar a legislação de emergência sobre medidas para reduzir a demanda de gás em 15% por mais 12 meses. Com a regulamentação existente, acordada em julho de 2022, expirando no final de março, a análise da comissão mostra que é importante continuar esta provisão por mais um ano, a fim de evitar problemas de segurança de abastecimento no próximo inverno", disse a comissão em um comunicado.

De acordo com o comunicado, mais reduções na demanda de gás são necessárias para compensar totalmente os suprimentos de gás russos que atualmente tem sido complementados por suprimentos adicionais de gás natural liquefeito (GNL) e gasoduto de outros países, bem como pela nova capacidade de energia renovável instalada a partir do início de 2022.

Continuar a redução de 15% em abril por mais um ano será suficiente para atingir 90% de abastecimento das instalações de armazenamento de gás até 1º de novembro e garantir que não haja problemas de segurança de abastecimento durante o próximo inverno, diz o comunicado.

Ainda de acordo com o comunicado, a introdução de tais medidas em julho de 2022 resultou na economia de 19%, ou 41,5 bilhões de metros cúbicos de gás, entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, ajudando a mitigar os problemas de segurança de abastecimento até o momento.

A proposta também inclui uma mudança no monitoramento da efetividade da política. A comissão e os membros da União Europeia (UE) devem acompanhar e relatar as economias por setor mensalmente, em vez da demanda total de gás a cada dois meses, o que ajudaria os Estados a implementar medidas mais direcionadas no futuro, se necessário.

Espera-se que os ministros de Energia da UE discutam a proposta na reunião do Conselho de Transporte, Telecomunicações e Energia no próximo dia 28 de março.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.