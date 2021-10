Comissão que apura invasão ao Capitólio vai processar Steve Bannon, aliado de Bolsonaro e Trump

Apoie o 247

247 - A comissão parlamentar que investiga a invasão ao Capitólio (parlamento dos Estados Unidos) no dia 6 de janeiro anunciou, nesta quinta-feira, 14, que vai processar Steve Bannon por não cumprir uma intimação judicial, ao declarar, por meio de seu advogado, que não iria fornecer informações solicitadas pelos congressistas.

Segundo o presidente do colegiado, Bennie G. Thompson (Partido Democrata), afirmou que a comissão vai votar um relatório sobre o desacato. “A comissão usará todas as ferramentas à disposição para obter as informações necessárias, e as testemunhas que tentarem impedi-lo não terão sucesso”, disse.

Bannon é o estrategista político de Donald Trump, ex-presidente dos EUA, e de outros políticos da extrema direita ao redor do mundo. É aliado da família Bolsonaro. Em viagem aos EUA, o deputado federal Eduardo Bolsonaro se encontrou com o estrategista.

