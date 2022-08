Comissária dos direitos humanos critica planos de países da União Europeia de proibir entrada de russos

Um movimento para fechar as fronteiras dos países da União Europeia seria uma violação flagrante da liberdade de movimento, apontou a comissária russa de direitos humanos edit

TASS - Um movimento para fechar as fronteiras dos países da União Europeia (UE) para cidadãos russos seria uma violação flagrante da liberdade de movimento, apontou a comissária russa de direitos humanos, Tatyana Moskalkova.

"Os apelos para impedir que cidadãos russos entrem nos países membros da UE vêm do Ocidente. Tais manifestações de nacionalismo e discriminação violam descaradamente o princípio básico da liberdade de movimento, consagrado em atos jurídicos internacionais universais e regionais", escreveu ela no Telegram.

Moskalkova observou, no entanto, que a UE estava dividida sobre a questão. "A voz da razão de um membro do Parlamento Europeu que ouvimos hoje dá esperança de que o direito internacional e os direitos humanos não sejam apenas palavras vazias para as autoridades da UE", acrescentou.

