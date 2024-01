Comissário Geral da Agência da ONU de ajuda aos palestinos se diz chocado com a suspensão do financiamento

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Philippe Lazzarini, o Comissário Geral da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados Palestinos (UNRWA), alertou que a suspensão do financiamento por vários países ameaça o trabalho humanitário em curso na região, especialmente em Gaza. Ele apelou a estas nações para que reconsiderem as suas decisões.

Lazzarini enfatizou que os palestinos na Faixa de Gaza não precisavam desta punição coletiva adicional.

continua após o anúncio

Num comunicado, Lazzarini observou: “É chocante ver uma suspensão de fundos para a Agência em reação às alegações contra um pequeno grupo de funcionários, especialmente tendo em conta a ação imediata que a UNRWA tomou ao rescindir os seus contratos e pedir uma investigação independente e transparente.”

Enquanto isso, Martin Griffiths, Subsecretário-Geral da ONU para os Assuntos Humanitários, afirmou que os residentes de Gaza estão a viver horrores e privações inimagináveis, sublinhando que agora não é o momento de os desiludir.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: