Comitê Central do Partido Comunista da China realiza reunião consultiva sobre reforma de instituições

Xi Jinping enfatizou que a primeira sessão da 14ª Assembleia Nacional e a primeira sessão do 14º Comitê Nacional da Comissão Consultiva Política do Povo Chinês serão convocadas edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou nesta terça-feira (28) uma reunião consultiva para ouvir opiniões e informar os outros partidos, a Federação Nacional de Indústria e Comércio da China e os representantes das personalidades sem filiação partidária sobre o plano da reforma de instituições do PCCh e do Estado.

No encontro, também foram apresentadas a lista de candidatos para as posições de liderança das instituições do Estado a serem recomendados para a primeira sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN) e a lista de nomes para os cargos de liderança do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh) a serem indicados para a primeira sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh.

O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidente do país e presidente da Comissão Militar Central, Xi Jinping, presidiu a reunião e fez um importante discurso. Xi Jinping enfatizou que a primeira sessão da 14ª APN e a primeira sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh serão convocadas em breve. As sessões vão eleger os novos líderes de instituições estatais e do Comitê Nacional da CCPPCh.

O líder chinês espera que os outros partidos, a Federação Nacional de Indústria e Comércio da China e as personalidades não partidárias possam entender profundamente a importância da reforma das instituições do Partido e do Estado e apoiá-la, para garantir a conclusão bem-sucedida das agendas das sessões.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.