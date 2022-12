Comitê da Câmara dos EUA divulga declarações fiscais de Trump que ele tentou manter em segredo

Apoie o 247

(Reuters) - Democratas no Congresso divulgaram seis anos dos registros fiscais de Donald Trump ao público nesta sexta-feira, revelando documentos que o ex-presidente há muito procurava manter em segredo e lidando com outro revés enquanto ele busca novamente a Casa Branca em 2024.

Um comitê da Câmara dos Deputados controlado pelos democratas divulgou os retornos redigidos de Trump para 2015 a 2020, encerrando uma batalha de vários anos entre o ex-presidente republicano e os legisladores democratas que foi resolvida no mês passado pela Suprema Corte dos EUA .

Além dos próprios retornos, o lançamento não continha muitas novidades. Em resposta, Trump alertou sobre as terríveis consequências e aproveitou a ocasião para buscar doações de campanha.

Os dados fiscais de Trump agora estarão disponíveis para investigações aprofundadas de jornalistas, especialistas tributários independentes e outros durante as eleições presidenciais de 2024 e podem lançar luz sobre a riqueza de Trump, o desempenho de seus negócios e como ele reduziu sua responsabilidade fiscal. .

As quase 6.000 páginas de registros incluem mais de 2.700 páginas de retornos pessoais de Trump e sua esposa Melania Trump, além de mais de 3.000 páginas de retornos de seus negócios.

Os registros mostram que a renda e as responsabilidades fiscais de Trump flutuaram drasticamente de 2015 a 2020, durante sua primeira candidatura presidencial e subsequente mandato. Ele e sua esposa reivindicaram grandes deduções e perdas e pagaram pouco ou nenhum imposto de renda em vários desses anos.

Trump, um empresário que ocupou um cargo público pela primeira vez quando entrou na Casa Branca em 2017, foi o primeiro candidato presidencial em décadas a não divulgar suas declarações fiscais. Ele processou o comitê para tentar mantê-los privados, mas o tribunal superior dos EUA decidiu a favor do comitê.

Em descobertas divulgadas na semana passada, o comitê disse que o Internal Revenue Service de cobrança de impostos quebrou suas próprias regras ao não auditar Trump por três dos quatro anos enquanto ele era presidente.

"Nossas descobertas acabaram sendo simples - o IRS não iniciou sua auditoria obrigatória do ex-presidente até que eu fizesse meu pedido inicial", disse o presidente do Comitê de Meios e Meios da Câmara, Richard Neal, em um comunicado.

Neal solicitou as declarações pela primeira vez em 2019, argumentando que o Congresso precisava delas para determinar se a legislação sobre declarações fiscais presidenciais era justificada.

Foi o golpe mais recente para Trump, de 76 anos, que sofreu impeachment duas vezes pela Câmara, liderada pelos democratas, apenas para ser absolvido nas duas vezes pelo Senado dos EUA e agora enfrenta vários problemas legais ao se candidatar à reeleição em 2024.

No início deste mês, o comitê da Câmara que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por seus apoiadores pediu aos promotores federais que o acusassem de quatro crimes, incluindo obstrução e insurreição, por seu papel no motim mortal.

TRUMP RESPONDE

Em um comunicado, Trump disse: "Os democratas nunca deveriam ter feito isso, a Suprema Corte nunca deveria ter aprovado e isso levará a coisas horríveis para tantas pessoas".

"A grande divisão dos EUA agora ficará muito pior. Os democratas de esquerda radical armaram tudo, mas lembre-se, essa é uma perigosa via de mão dupla!" ele disse.

O deputado Kevin Brady, o principal republicano do painel da Câmara, alertou que os futuros presidentes de comitês terão poder "quase ilimitado" para tornar públicas as declarações fiscais de cidadãos particulares, incluindo "inimigos políticos".

"Esta é uma mancha lamentável no Comitê de Meios e Meios e no Congresso e tornará a política americana ainda mais divisiva e desanimadora. No longo prazo, os democratas irão se arrepender", disse Brady em um comunicado.

Detalhes divulgados anteriormente pelo painel mostraram que Trump não pagou imposto de renda em 2020, seu último ano completo no cargo, apesar de milhões de dólares em ganhos de seu amplo império comercial.

Os democratas estavam com um cronograma apertado para encontrar uma maneira de lidar com os resultados assim que os obtivessem, já que os republicanos assumirão o controle da Câmara na terça-feira, depois de obter uma pequena maioria nas eleições de meio de mandato de novembro.

A Câmara, controlada pelos democratas, aprovou um projeto de lei antes de sair do recesso de inverno que obrigaria a Receita Federal a concluir as auditorias das declarações fiscais dos presidentes dentro de 90 dias a partir de suas posses.

