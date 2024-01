Comitê da ONU saúda a decisão do Tribunal Internacional sobre o genocídio em Gaza

Apoie o 247

247 - O Comitê das Nações Unidas para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino saudou este sábado (27) a histórica decisão judicial da Corte Internacional de Justiça (CIJ) de suspender quaisquer atos de genocídio por parte de Israel na Faixa de Gaza na ação movida pela África do Sul.

Segundo a agência noticiosa palestina WAFA, a comissão sublinhou a necessidade de Israel implementar medidas vinculativas temporárias para evitar maiores danos aos civis palestinianos.

O comitê apelou ao Conselho de Segurança da ONU para garantir a implementação da decisão do Tribunal, incluindo as Resoluções ES-10/21 e ES-10/22 da Assembleia Geral, e as Resoluções 2712 e 2720 do Conselho de Segurança de 2023, onde é necessário um cessar-fogo imediato.

A comissão renovou ainda os seus apelos de longo prazo para encontrar uma solução justa e pacífica para a causa palestina ao abrigo do direito internacional e das resoluções relevantes da ONU relacionadas com a questão palestina no estabelecimento de um Estado independente com Jerusalém Oriental como sua capital nas fronteiras de 1967.

