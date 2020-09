Comitê de Funcionários da OEA qualificam postagem de Arthur Weintraub como 'racista e homofóbica'

"Consideramos que a mensagem é racista, homofóbica e vulgar e está completamente fora de linha com os objetivos da Secretaria-Geral da OEA", diznota de repúdio do Comitê de Funcionários da OEA sobre uma postagem de Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro Abraham Weintraub edit

247 - O Comitê de Funcionários da Organização dos Estados Americanos (OEA) emitiu uma nota interna repudiando uma postagem feita por Arthur Weintraub, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro e irmão do ex-ministro Abraham Weintraub, em que ele respondeu a um “latino” que havia questionado se teria que se adaptar ao novo normal. “Meus ovos na garganta de quem tiver inventado isso", escreveu Arthur. O comitê qualificou a resposta como "racista, homofóbica e vulgar”. Arthur Weintraub assumiu o cargo de secretário de Segurança Multidimensional da OEA na semana passada.

"Consideramos que a mensagem é racista, homofóbica e vulgar e está completamente fora de linha com os objetivos da Secretaria-Geral da OEA", diz o comitê na nota interna, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo. "Acreditamos que esta mensagem atrai uma atenção negativa não desejada para a organização e deprecia o nosso trabalho como servidores públicos internacionais para promover a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento integral no hemisfério", completa o texto.

O comitê destaca, ainda, a Regra 101.4, da OEA, que veta que os funcionários da instituição façam declarações públicas fora das suas atribuições. A insatisfação explicitada pelo órgão interno também teria sido comunicada ao secretário-geral, Luis Almagro.