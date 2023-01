Comitê de Saúde da UE concorda em introduzir testes de Covid-19 para viajantes da China

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, 3 de janeiro (Sputnik) - O Comitê de Segurança da Saúde da UE concordou em introduzir testes de Covid-19 para pessoas que viajam da China em meio a um surto da doença no país, disse a comissária europeia para saúde e segurança alimentar, Stella Kyriakides, naesta terça-feira (3).



"Hoje, o Comitê de Segurança Sanitária da UE convergiu para ações, incluindo: testes antes da partida para viajantes da China; intensificação do monitoramento de águas residuais; aumento da vigilância doméstica", disse Kyriakides no Twitter.



Kyriakides acrescentou que as discussões continuariam na quarta-feira (4) na Resposta Integrada à Crise Política.



Em novembro, a China registrou um aumento recorde nos surtos locais de Covid-19. Devido à deterioração da situação epidemiológica, as autoridades introduziram bloqueios parciais em algumas áreas, ao mesmo tempo em que obrigaram seus residentes a fazer testes de PCR diariamente.



Em dezembro, a China anunciou que estava abandonando sua política de tolerância zero para o Covid-19 e se preparando para reabrir suas fronteiras em janeiro. Teme-se que o fim de quase três anos de medidas rígidas em um país de 1,4 bilhão de pessoas possa levar a uma disseminação maciça da doença em todo o mundo.



O Reino Unido, a França e os Estados Unidos estão entre os países que introduziram requisitos de teste Covid-19 para viajantes chineses a partir de janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.