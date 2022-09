Comitê do Senado dos EUA aprova ajuda militar de US$ 4,5 bilhões para Taiwan

Apoie o 247

Sputnik - O Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA aprovou nesta quarta-feira (14) uma lei que prevê o fornecimento de US$ 4,5 bilhões em ajuda militar a Taiwan e um empréstimo de US$ 2 bilhões para a compra de equipamento de segurança.

A legislação forneceria assistência de segurança por um período de quatro anos e designaria Taiwan como um "grande aliado não-OTAN", de acordo com uma cópia do projeto de lei.

"Devemos nos antecipar a uma crise futura e dar a Xi Jinping razões para pensar duas vezes antes de invadir ou coagir Taiwan. Espero que o Plenário do Senado vote esta legislação em breve", disse o comitê, em comunicado.

