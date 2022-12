Comitê que investiga invasão ao Capitólio recomenda acusar Trump de insurreição e obstrução

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, (Reuters) - Um painel da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pediu nesta segunda-feira aos promotores federais que acusem Donald Trump de obstrução e insurreição por seu papel no início do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

O comitê seleto liderado pelos democratas pediu ao Departamento de Justiça que apresente acusações contra o ex-presidente republicano, incluindo obstrução de um processo oficial do Congresso, conspiração para fraudar os Estados Unidos e insurreição.

O pedido não é vinculativo, mas pode aumentar a pressão sobre os promotores, que estão realizando várias investigações sobre Trump, para agir.

A reunião de segunda-feira é provavelmente a última reunião pública final de um painel que passou 18 meses investigando a tentativa sem precedentes de impedir a transferência pacífica de poder por milhares de apoiadores de Trump, inspirado por suas falsas alegações de que sua derrota nas eleições de 2020 para o presidente democrata Joe Biden foi o resultado de fraude generalizada.

"Se quisermos sobreviver como uma nação de leis e democracia, isso nunca mais acontecerá", disse o representante Bennie Thompson, presidente do comitê seleto, no início da reunião.

Batendo Trump por convocar a multidão ao Capitólio há quase dois anos, Thompson também criticou o ex-presidente por minar a fé no sistema democrático.

"Se a fé for quebrada, nossa democracia também será. Donald Trump quebrou essa fé", disse Thompson.

Trump já lançou uma campanha para buscar a indicação republicana para concorrer à Casa Branca novamente em 2024.

O trabalho do comitê seleto faz parte de uma série de investigações sobre o motim. Cinco pessoas, incluindo um policial, morreram durante ou logo após o incidente e mais de 140 policiais ficaram feridos. O Capitol sofreu milhões de dólares em danos.

"Entre as descobertas mais vergonhosas deste comitê, estava o presidente Trump sentado na sala de jantar do Salão Oval, assistindo ao violento tumulto no Capitólio pela televisão", disse a deputada Liz Cheney, uma das duas republicanas do comitê.

Trump descartou as muitas investigações que enfrenta como politicamente motivadas. Ele diz que o comitê de 6 de janeiro, dominado pelos democratas, é tendencioso contra ele.

Um júri já considerou membros da milícia de direita Oath Keepers culpados de sedição por seu papel no ataque e um advogado especial, Jack Smith, está conduzindo investigações sobre os esforços de Trump para anular sua perda e sua remoção de documentos confidenciais do White Casa.

Trump enfrentou uma série de problemas legais desde que deixou o cargo. Sua empresa imobiliária foi condenada em 6 de dezembro por realizar um esquema criminoso de 15 anos para fraudar as autoridades fiscais.

Trump descartou as muitas investigações que enfrenta como politicamente motivadas. Ele diz que o comitê de 6 de janeiro, dominado pelos democratas, é tendencioso contra ele.

“O altamente partidário Comitê de Desmarcação está vazando ilegalmente informações confidenciais para qualquer um que queira ouvir”, escreveu o ex-presidente em sua plataforma Truth Social antes da reunião. "Quanto tempo mais os republicanos e os patriotas americanos em geral permitirão que isso aconteça."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.