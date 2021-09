Comitiva dos EUA visita América Latina para preparar projeto de infraestrutura em concorrência com a China

Uma comitiva norte-americana está na América Latina com o intento de planejar o projeto de infraestruturas "Reconstruir um Mundo Melhor", anunciado em junho pelo G7, o grupo dos sete países mais ricos do mundo, em resposta à iniciativa chinesa "Um Cinturão, Uma Rota" edit

Altos responsáveis dos EUA visitam a América Latina nesta semana para explorar projetos de infraestrutura que contraponham o Um Cinturão, Uma Rota da China, o qual faz tais investimentos também na Eurásia e África, escreve na segunda-feira (27) a agência britânica Reuters.

Uma comitiva liderada por Daleep Singh, assessor de segurança nacional adjunto do presidente norte-americano Joe Biden, visitará Equador e o Panamá, estando atualmente na Colômbia, onde planeja realizar um encontro com Iván Duque, presidente do país.

O objetivo da visita é tornar realidade o projeto Reconstruir um Mundo Melhor (B3W, na sigla em inglês), anunciado em junho de 2021 pelo grupo G7, que pretende fornecer uma alternativa à construção de infraestruturas em países de renda baixa e média, começada pela China em 2013. Mais de 100 países já assinaram acordos com a China para cooperar em projetos de áreas ferroviárias, portos e rodovias.

Está planejado que no início do próximo ano será realizado um evento de lançamento formal do B3W, procurando investir os $ 40 trilhões (quase R$ 205 trilhões) necessários até 2035, não se sabendo ainda qual será o valor final. O programa está focado em áreas como clima, saúde, tecnologia digital e igualdade de gênero, disseram as autoridades.

Em 15 de setembro Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou o lançamento do Global Gateway (Portão Global), uma iniciativa que busca levantar as barreiras globais ao comércio de bens e serviços.

Em novembro de 2019 a Austrália, Japão e EUA foram os primeiros a propor um projeto de infraestruturas mundial como aparente contraponto à China, chamado Blue Dot Network (Rede Ponto Azul).

