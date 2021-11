"Compartilhamos dessa mesma luta contra o populismo, na França e no Brasil", diz Anne Hidalgo a Lula

Prefeita de Paris e candidata à presidência da França, Anne Hidalgo publicou foto ao lado de Lula, que discursou nesta tarde no Instituto de Estudos Políticos da capital francesa, a Sciences Po edit

247 - Prefeita de Paris e candidata à presidência da França, Anne Hidalgo publicou nesta terça-feira (16) no Twitter uma foto ao lado do ex-presidente Lula, que discursou nesta tarde em conferência no Instituto de Estudos Políticos de Paris, a Sciences Po.

Anne Hidalgo escreveu: "obrigado querido Lula pela sua amizade e pela sua presença ao meu lado hoje. Diante de todos aqueles que jogam com o medo e querem nos dividir, ambos compartilhamos dessa mesma luta contra o populismo, na França e no Brasil".

