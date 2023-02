Comportamento dos EUA sobre balões é "histérico", diz Wang Yi

Apoie o 247

ICL

247 - O principal diplomata da China acusou neste sábado (18) os Estados Unidos de violar as normas internacionais com comportamento "histérico", enquanto uma discussão sobre um suposto balão espião chinês borbulhava na Conferência de Segurança de Munique .



"Ter destacado um caça avançado para abater um balão com um míssil, tal comportamento é inacreditável, quase histérico", disse Wang, diretor do escritório central de relações exteriores da China.

>>> Objeto derrubado por míssil dos EUA pode ter sido balão amador de US$ 12



"Existem tantos balões em todo o mundo, e vários países os têm, então os Estados Unidos vão derrubar todos eles?", disse ele.



"Pedimos aos EUA que mostrem sua sinceridade e corrijam seus erros, enfrentem e resolvam este incidente, que prejudicou as relações sino-americanas".

A discussão sobre o balão --que sobrevoou os Estados Unidos e o Canadá antes de ser derrubado por ordem do presidente Joe Biden-- atingiu as relações já tensas em um momento em que o Ocidente observa de perto a resposta de Pequim à guerra na Ucrânia. (Com Reuters).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.