Comunicada ameaça de bomba a bordo de avião no aeroporto de Moscou, na Rússia

De acordo com informações preliminares, o avião, um Airbus A320, deveria partir do aeroporto às 11h25 do horário local (5h25 em Brasília), mas o voo foi suspenso edit

Agência Sputnik - Os serviços de emergência informam que no aeroporto de Domodedovo (Moscou) foi recebida uma mensagem anônima de ameaça de bomba a bordo do avião de passageiros Moscou-Gelendzhik. Está sendo efetuada uma inspeção ao avião.

De acordo com informações preliminares, o avião, um Airbus A320, deveria partir do aeroporto às 11h25 do horário local (5h25 em Brasília), mas o voo foi suspenso. Estão sendo realizadas averiguações.

"Recebemos uma mensagem anônima sobre uma bomba que supostamente estaria a bordo do avião Moscou – Gelendzhik", disse um porta-voz dos serviços de emergência.

PUBLICIDADE

O Serviço de imprensa do aeroporto informou que será conduzida uma verificação adicional da bagagem e suprimentos a bordo após ter recebido mensagem anônima de bomba em um dos voos.

"Os serviços aeroportuários junto com as entidades de segurança realizarão as ações necessárias, incluindo o controle adicional da bagagem e do material a bordo".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE