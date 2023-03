Comunicado conjunto Minsk-Pequim destaca luta contra revoluções coloridas

Apoie o 247

ICL

247 - Minsk e Pequim fortalecerão a cooperação na defesa, aplicação da lei, segurança, treinamento de militares e luta contra as revoluções coloridas, , disseram os líderes da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e da China, Xi Jinping, em um comunicado conjunto citado pela agência estatal bielorrussa Belta.



As partes disseram que concordaram em aumentar o uso de moedas nacionais na cooperação bilateral nas áreas comercial, de investimento e financeira.

A China apoia a adesão acelerada da Bielorrússia à Organização de Cooperação de Xangai (OCX) como membro pleno, disseram os líderes no comunicado conjunto.



"As partes continuarão a realizar uma cooperação abrangente no âmbito de estruturas multilaterais, como a Organização de Cooperação de Xangai e a Conferência sobre Medidas de Interação e Construção de Confiança na Ásia. A China apoia a entrada acelerada da Bielorrússia na Organização de Cooperação de Xangai como um membro", diz o documento.

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, faz uma visita de Estado à China de 28 de fevereiro a 2 de março. (Com Sputnik).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.