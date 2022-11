Comunicado do G20 condena "guerra na Ucrânia", sem falar em invasão russa

Apoie o 247

ICL

Comunicado diz que maioria dos países membros condena a guerra

247 - Os países membros do G20 concordaram que a "guerra na Ucrânia" prejudica a economia global no final do comunicado da cúpula realizada nos últimos dois dias (14 e 15) em Bali, Indonésia, informa a AFP.

A maioria dos países integrantes do G20 "condena" a guerra na Ucrânia, diz o comunicado.

