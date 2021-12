Comunidade internacional deve se opor à hegemonia dos EUA, afirma porta-voz chinês

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A comunidade internacional deve se opor aos atos dos Estados Unidos de interferir nos assuntos internos e violar os direitos humanos de outros países e defender a própria hegemonia, afirmou nesta terça-feira (21) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, em coletiva de imprensa.

Recentemente, a Universidade de Jilin da China divulgou o relatório de uma pesquisa sobre a difícil situação dos direitos humanos no mundo sob as intervenções dos Estados Unidos, expondo com numerosos fatos e eventos históricos os efeitos da interferência dos EUA em assuntos internos de outras nações, além de perturbar o desenvolvimento estável desses países.

Segundo Zhao, o relatório apresentou a verdadeira face da hegemonia norte-americana. Os Estados Unidos usam vários meios para se intrometer nos temas alheios, tais como infiltração, incitamento a tumultos, sanções econômicas e invasões militares.

O porta-voz ainda salientou que, a pretexto de democracia e direitos humanos, os EUA levam agitações e infortúnios ao resto do mundo, causando sofrimentos terríveis aos povos das regiões afetadas.

tradução: Shi Liang

revisão: Patrícia Comunello

