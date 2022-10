Comunidade internacional reconhece papel do 20º Congresso Nacional do PCCh para a paz e o desenvolvimento mundial

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Ex-políticos e especialistas estrangeiros reconheceram o papel do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) para promover a modernização chinesa e para manter a paz e o desenvolvimento mundial.

A ex-presidente filipina,Gloria Arroyo,parabenizou a realização do congresso. Gloria Arroyo acredita que, em sua nova jornada, o PCCh levará o povo chinês a promover de forma abrangente a grande revitalização da nação chinesa com a modernização ao estilo chinês. A ex-presidente filipina indicou ainda que a China tem uma influência indispensável no palco mundial e que seus objetivos de desenvolvimento fornecem experiências importantes para outros países.

Especialista da Divisão Canadense do Instituto Schiller, Robert Hux apontou que, desde que a iniciativa do Cinturão e Rota foi proposta em 2013, muitos países em desenvolvimento viram a chance de erradicar a pobreza, que é uma das mais graves violações dos direitos humanos. Robert Hux afirmou que a China fez maiores contribuições para a proteção dos direitos humanos do que outros países e que os avanços chineses também geram esperança para outras nações.

