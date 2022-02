“Comunismo não chamou, como o nazismo, para o assassinato de populações”, diz embaixador de Israel

Apoie o 247

247 - O embaixador de Israel no Brasil, ​Daniel Zohar Zonshine​, rejeita a comparação entre nazismo e comunismo quando questionado sobre declarações de políticos brasileiros buscando igualar as duas ideologias. "Não vou entrar para ciências políticas nesse sentido, mas acho que ainda tem uma diferença entre o comunismo e o nazismo. Comunismo, até onde eu sei, não chamou para o assassinato de grupos de pessoas e populações", disse o diplomata em reportagem publicada no jornal Folha de S.Paulo.

A equiparação entre nazismo e comunismo e a defesa de que as duas ideologias sejam criminalizadas foram feitas por Jair Bolsonaro (PL) e aliados.

Há cerca seis meses no Brasil, Zonshine criticou as declarações do podcaster Monark (Bruno Aiub), que defendeu o direito de existência de um partido nazista no país. "Dar legitimidade para a ideologia nazista é uma coisa grave. É uma coisa perigosa e já vimos no passado que ideologias podem passar para ações".

Ele diz ainda que Israel manterá boas relações com o Brasil independentemente do resultado das eleições em 2022; e rechaçou um recente relatório da Anistia Internacional que definiu políticas públicas israelenses como parte de um regime de apartheid.

