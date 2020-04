Confinamento na Itália vai ser prorrogado para maio

247 - O chefe da Defesa Civil italiana, Angelo Borrelli, anunciou nesta sexta-feira (3) que o confinamento no país será prorrogado, no mínimo, para até 2 de maio. O isolamento no país começou no dia 9 de março, com a suspensão de aulas e de serviços não essenciais, com previsão de termino para o dia 13 de abril. A informação é do portal G1.

"Infelizmente não acredito que essa situação tenha passado até 1º de maio, precisamos ser extremamente rigorosos", declarou Borrelli para a rádio pública RAI 1, acrescentando que os italianos terão que ficar em casa "por muitas semanas" ainda.

