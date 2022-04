Confirmado segundo turno entre Macron e Le Pen na França

Apoie o 247

PARIS (Reuters) - O líder francês Emmanuel Macron e a desafiante Marine Le Pen se qualificaram neste domingo para o que promete ser um segundo turno das eleições presidenciais muito disputado em 24 de abril, colocando um liberal econômico pró-europeu contra um nacionalista de extrema direita.

Com resultados parciais colocando Macron em primeiro lugar à frente de Le Pen após a votação no primeiro turno, outros grandes candidatos admitiram a derrota. Com exceção de outro candidato de extrema-direita, Eric Zemmour, todos eles pediram aos eleitores que bloqueiem a extrema-direita no segundo turno.

Mas depois de cinco anos no poder em que seu estilo abrasivo perturbou muitos, enquanto Le Pen conseguiu suavizar sua imagem, Macron terá que lutar muito para reconquistar eleitores descontentes. Ele não pode dar como certo que os eleitores vão se unir em torno de uma frente tradicional anti-extrema-direita.

