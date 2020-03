Confirmados mais 2 casos de coronavírus em Portugal e 1° na Argentina

Dois novos casos do coronavírus foram registrados em Portugal, fazendo o número de infectados chegar a quatro. Na Argentina, autoridades anunciaram que primeiro caso no país foi registrado em Buenos Aires edit

Sputnik Brasil - Segundo a Direção-Geral da Saúde de Portugal divulgou nesta terça-feira (3), os dois novos casos são um homem de 60 anos, internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e um homem de 37 anos, que está no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, segundo publicado pelo Jornal de Notícias.

De acordo com a DGS, os dois pacientes têm ligação com as outras duas pessoas com COVID-19 em Portugal.

Os outros dois pacientes, cujos casos foram confirmados na segunda-feira (2), estão internados em hospitais do Porto.

Na Argentina, as autoridades de saúde confirmou o primeiro caso da doença no país, de um paciente que viajou recentemente por Itália e Espanha e está internado em Buenos Aires, segundo o jornal Clarín.

O paciente seria um homem entre 40 e 45 anos. O ministro da Saúde argentino , Ginés González García​, dará uma coletiva de imprensa mais tarde para abordar o tema.

No Brasil, até o momento há dois casos confirmados , enquanto 433 casos estão sendo investigados.

O novo coronavírus infectou mais de 92.100 pessoas em mais de 70 países, provocando mais de 3.100 mortes, a maioria na China, onde o surto começou.