Conflito em Gaza corre risco de se espalhar pela região, alerta Blinken

247 - O principal diplomata dos EUA alertou neste domingo (7), que o conflito de Gaza poderia se espalhar pela região sem esforços concertados de paz, enquanto o líder de Israel ameaça continuar a guerra até que o Hamas seja eliminado, informa a Reuters.

No início de uma viagem de cinco dias à região, Blinken também procurou assegurar aos líderes árabes que Washington se opõe ao deslocamento forçado de palestinos de Gaza ou da Cisjordânia ocupada.

“Este é um momento de profunda tensão para a região. Este é um conflito que pode facilmente metastatizar, causando ainda mais insegurança e sofrimento”, disse Blinken numa coletiva de imprensa em Doha. Ele esteve na Jordânia e no Catar no domingo, antes de desembarcar nos Emirados Árabes Unidos para negociações na segunda-feira. Ele visitará então a Arábia Saudita, Israel, a Cisjordânia e o Egito.

