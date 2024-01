Confrontos atingem região russa de Bascortostão após ativista separatista ser preso

Apoie o 247

247 - Oficiais de aplicação da lei da República Russa da Bascortostão abriram um caso criminal contra participantes do recente comício realizado na cidade de Baymak em apoio ao ativista nacionalista local Fail Alchinov (incluído na lista de terroristas e extremistas da Rússia), disse o Ministério Interno Russo na quarta-feira, segundo a agência Sputnik.

Mais cedo no mesmo dia, o Tribunal do Distrito de Baymaksky realizou uma audiência no caso de Alchinov, que foi acusado de incitar ódio em bases étnicas. Várias milhares de pessoas se reuniram em frente ao tribunal em um comício em apoio ao nacionalista, apesar dos avisos das autoridades. O tribunal considerou Alchinov culpado e o condenou a quatro anos de prisão, o que desencadeou confrontos violentos entre manifestantes e forças de segurança. A polícia usou gás lacrimogêneo e deteve várias pessoas.

Vídeos publicados nas mídias sociais mostraram pessoas gritando "Gás!" e se afastando. Um trecho mostrou uma linha de policiais atacando a multidão com cassetetes. Em outro, uma mulher protestava com a polícia para que parasse de bater em uma pessoa deitada no chão. Os apoiadores do ativista disseram que o processo contra ele foi uma vingança.

"As agências de aplicação da lei abriram um caso criminal sob o artigo 212, sobre tumultos em massa, do código penal russo contra participantes do comício não autorizado em Baymak", disse Rafail Divaev, presidente do conselho público do ministério para a região, aos repórteres.

Os manifestantes enfrentam até 15 anos de prisão, acrescentou Divaev.

Alchinov anteriormente liderava a organização nacionalista Bashkort, que defendia a soberania de Bascortostão. Em 2020, o tribunal supremo da república declarou a organização extremista e a proibiu. Apesar disso, Alchinov continuou a militar no território da república.

Em abril de 2023, ele participou de protestos na aldeia de Ishmurzino em Bascortostão contra trabalhos de exploração geológica na área. Alchinov fez um discurso público pedindo o fim da exploração do campo local, com suas declarações contendo afirmações negativas e ofensivas sobre "pessoas de nacionalidades armênia, caucasiana e centro-asiática", segundo os materiais da investigação. (Com agências).

