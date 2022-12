Confrontos entre curdos e polícia em Paris se intensificam; polícia usa granadas de efeito moral

Apoie o 247

PARIS, 23 de dezembro (Sputnik) - Os confrontos entre os curdos e policiais em Paris se intensificaram, a polícia usou granadas de efeito moral, informou um correspondente do Sputnik no local.

Mais cedo na sexta-feira, um homem de 69 anos abriu fogo em uma rua no 10º arrondissement de Paris. Seus motivos são desconhecidos. Segundo a AFP, ele é francês de nacionalidade, conhecido da polícia por duas tentativas de homicídio, em 2016 e 2021. Segundo os últimos dados, três pessoas foram mortas, dois dos feridos estão em estado grave e outros dois estão em estado grave, e dois mais em uma condição moderada. A promotoria de Paris abriu uma investigação sobre o caso de assassinato.

Mais cedo, várias dezenas de curdos se reuniram no local do tiroteio, isolados pela polícia no 10º arrondissement de Paris. Eles culpam a Turquia pelo incidente. Como disse um representante da comunidade curda à Sputnik, três curdos foram mortos durante o tiroteio. Patrulhas policiais reforçadas foram deslocadas para o local do incidente.

Mais tarde, uma reunião espontânea da comunidade curda se transformou em confrontos com a polícia. Os policiais usaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.

Os manifestantes começaram a se rebelar, queimando latas de lixo, jogando pedras e garrafas contra a polícia. Em resposta, a polícia disparou repetidamente gás lacrimogêneo e depois granadas de efeito moral. Os confrontos estão se intensificando.

Macron chama ataque de Paris de 'hediondo'

O presidente francês Emmanuel Macron condenou o "ataque hediondo" em Paris.

"Os curdos na França foram alvo de um ataque hediondo no coração de Paris. Meus pensamentos estão com as vítimas, com aqueles que lutam por suas vidas, com suas famílias e entes queridos. Saúdo nossas forças policiais por sua coragem e compostura", escreveu Macron no Twitter.

O atirador, que o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, identificou como um cidadão francês de 69 anos, foi internado em um hospital e está sob investigação. Darmanin disse que o homen obviamente agiu sozinho. O suspeito era conhecido da polícia, acrescentou o ministro, mas nunca havia sido vigiado por visões de ultradireita ou suspeita de radicalização.

