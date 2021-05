Confrontos palestinos e policiais israelenses deixam centenas de feridos

As Forças de Defesa de Israel atacaram um posto militar do Hamas em resposta ao lançamento de pelo menos três foguetes de Gaza edit

Agência Sputnik - As Forças de Defesa de Israel (FDI) justificaram ataque alegando ter sido atingidas primeiro por pelo menos três foguetes da Faixa de Gaza nos últimos dias. Confrontos já contabilizam mais de 300 feridos na região.

No domingo (9), as Forças de Defesa de Israel atacaram um posto militar do Hamas em resposta ao lançamento de pelo menos três foguetes de Gaza. As FDI relataram em sua conta no Twitter nesta segunda-feira (10) o ataque, que teria sido em resposta ao lançamento de foguetes e ao uso de balões incendiários explosivos, ocorridos horas antes.

O ataque ocorre depois que o sistema israelense de defesa antiaérea Cúpula de Ferro interceptou um dos foguetes lançados da Faixa de Gaza no domingo (9), em meio a uma escalada entre militares israelenses e palestinos na região. Mais três foguetes visando o sul de Israel foram lançados na manhã de segunda-feira (10), de acordo com relato oficial militar israelense.

Além do contra-ataque, as forças israelenses também bloquearam a zona de pesca na costa de Gaza, evitando que os arrastões palestinos saiam para o mar. Israel, através da Coordenação de Atividades Governamentais de Israel no Escritório de Territórios em Jerusalém, anunciou que também fechou a passagem de fronteira de Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza. O comunicado acrescentou que o portão permanecerá fechado, exceto em circunstâncias humanitárias e excepcionais até novo aviso.

Mais de 215 pessoas ficaram feridas nos confrontos com a polícia israelense nos últimos dias fora da mesquita Al-Aqsa, no monte do Templo, em Jerusalém, disse o escritório da organização humanitária do Crescente Vermelho. De acordo com a organização, até agora 153 pessoas foram hospitalizadas.

No final de abril, militares israelenses detectaram projéteis lançados contra seu território por três noites consecutivas. Em resposta a essas ações, eles atacaram posições do Hamas.

