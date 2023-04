Congressista diz que EUA estão prontos para guerra com a China e defende envio de tropas a Taiwan

Apoie o 247

RT - O Congresso dos EUA autorizaria um confronto militar direto com a China se Pequim lançasse um ataque contra Taiwan, disse o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Michael McCaul, à Fox News na noite de sexta-feira. O representante republicano do Texas estava falando de Taipei durante uma visita de três dias da delegação bipartidária à ilha autônoma.

Os legisladores americanos consentiriam em colocar as botas no chão se as pessoas nos EUA apoiassem a medida, disse McCaul, sem detalhar como exatamente esse apoio seria medido. “Se a China comunista invadisse Taiwan, certamente estaria na mesa e algo que seria discutido pelo Congresso e com o povo americano”, disse ele, acrescentando que “se o povo americano apoiar isso, o Congresso seguirá”.

No entanto, McCaul insistiu que um “conflito é sempre o último recurso” e descreveu a visita da delegação dos EUA como uma forma de “fornecer dissuasão à China”. As relações EUA-China já foram tensas pelas visitas de delegações americanas a Taiwan, que a China considera uma parte inalienável de seu território soberano.

O representante também sustentou que as discussões sobre um potencial uso da força pelos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico servem como um “impedimento para a paz” , já que “não há OTAN no Pacífico”. Fazer o contrário significaria convidar “agressão e guerra”, afirmou McCaul.

Pequim se opôs repetidamente aos contatos de Taiwan com os EUA. O Ministério das Relações Exteriores da China alertou na quarta-feira que a questão de Taiwan é “a primeira linha vermelha que não deve ser cruzada nas relações China-EUA”. Washington adere formalmente à política One China, pela qual Taiwan é considerada parte integrante da China. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos mantêm estreitas relações informais com a ilha autônoma e fornecem-lhe armas.

Washington aumentou o apoio militar a Taiwan nos últimos meses. No Wall Street Journal, foi relatado que os EUA planejavam aumentar sua presença de tropas na ilha de 30 para entre 100 e 200 soldados, enquanto buscava ajudar Taiwan a tornar a ilha “mais difícil de atacar” . No início de março, o Departamento de Estado dos EUA também anunciou que estava aprovando a venda de armas para Taipei, incluindo US$ 619 milhões em munições para caças F-16.

No sábado, os militares chineses anunciaram o lançamento de três dias de exercícios no Estreito de Taiwan. Os exercícios, realizados ao mesmo tempo que a visita de McCaul a Taipei e apenas um dia após o retorno da líder taiwanesa Tsai Ing-wen dos EUA, foram planejados como um alerta para Taiwan e “forças externas”, disseram os militares chineses.

