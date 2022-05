Congresso a Biden envia pacote de ajuda de US$ 40 bilhões à Ucrânia

Apoie o 247

WASHINGTON, May 19 (Reuters) - O Senado dos EUA aprovou quase US$ 40 bilhões em ajuda à Ucrânia nesta quinta-feira, enviando o projeto de lei à Casa Branca para que o presidente Joe Biden assine a lei, enquanto Washington corre para manter a assistência militar fluindo quase três meses após a invasão da Rússia.



O Senado votou por 86 a 11 a favor do pacote de assistência militar, econômica e humanitária, de longe o maior pacote de ajuda dos EUA para a Ucrânia até o momento. Todos os 11 votos não foram de republicanos.



"Este é um pacote grande e atenderá às grandes necessidades do povo ucraniano enquanto lutam por sua sobrevivência", disse o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, pedindo apoio ao projeto de lei de gastos suplementares de emergência antes da votação.



"Ao aprovar esta ajuda de emergência, o Senado pode agora dizer ao povo ucraniano: a ajuda está a caminho. Ajuda real. Ajuda significativa. Ajuda que pode garantir que os ucranianos sejam vitoriosos", disse Schumer.

A Câmara dos Deputados aprovou a lei de gastos em 10 de maio, também com todos os votos "não" dos republicanos. Ele parou no Senado depois que o senador republicano Rand Paul se recusou a permitir uma votação rápida. Os colegas democratas de Biden controlam estreitamente a Câmara e o Senado, mas as regras do Senado exigem consentimento unânime para avançar rapidamente para uma votação final na maioria das leis. consulte Mais informação



O secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin pediram aos legisladores que trabalhassem rapidamente, dizendo aos líderes do Congresso em uma carta que os militares tinham fundos suficientes para enviar armas para Kiev apenas até quinta-feira, 19 de maio.



Quando Biden assinar o projeto de lei de gastos suplementares, ele elevará o valor total da ajuda dos EUA aprovada para a Ucrânia para mais de US$ 50 bilhões desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

O pacote inclui US$ 6 bilhões para assistência à segurança, incluindo treinamento, equipamentos, armas e apoio; US$ 8,7 bilhões para reabastecer os estoques de equipamentos dos EUA enviados para a Ucrânia e US$ 3,9 bilhões para operações do Comando Europeu.



Além disso, a legislação autoriza mais US$ 11 bilhões em Autoridade Presidencial de Saque, o que permite que Biden autorize a transferência de artigos e serviços de ações dos EUA sem aprovação do Congresso em resposta a uma emergência.



Também inclui US$ 5 bilhões para lidar com a insegurança alimentar globalmente devido ao conflito e quase US$ 9 bilhões para um fundo de apoio econômico à Ucrânia.



A guerra matou milhares de civis, forçou milhões de ucranianos a deixar suas casas e reduziu cidades a escombros. Moscou tem pouco a mostrar além de uma faixa de território no sul e ganhos marginais no leste.

