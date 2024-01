Congresso dos EUA busca aprovar projeto provisório para evitar paralisação do governo

Apoie o 247

(Reuters) - O Senado dos Estados Unidos tentará aprovar nesta quinta-feira medida provisória para manter o governo federal financiado até o início de março, evitando uma paralisação parcial que começará em menos de dois dias se o Congresso não agir.

O Senado, de maioria democrata, e a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, estão atrasados no cumprimento da tarefa de financiar o governo para o ano fiscal que começou em 1º de outubro, com os parlamentares em busca de manter as luzes acesas até o início de março, para que tenham mais tempo para aprovar um projeto de lei para o ano.

O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, e seu colega republicano da Câmara, Mike Johnson, concordaram neste mês com um nível de gastos discricionários de 1,59 trilhão de dólares para o ano que termina em 30 de setembro. Mas, em um sinal da divisão do Congresso, os dois partidos agora discordam desse número, com os democratas dizendo que o valor real acordado é de 1,66 trilhão de dólares.

"Acho que estamos em um bom caminho para conseguir isso", disse o senador democrata Raphael Warnock à Reuters, referindo-se às perspectivas de aprovação do projeto de lei temporário de gastos na quinta ou na sexta-feira.

A intensa disputa entre os republicanos da Câmara, que buscam cortes profundos nos gastos, e os democratas ocorre em meio a uma dívida nacional de 34,4 trilhões de dólares que está aumentando rapidamente e tem gerado preocupações, em parte, devido aos pesados pagamentos de juros que agora estão sendo arcados pelo Departamento do Tesouro.

