Congresso dos EUA deve aprovar envio de US$ 10 bilhões à Ucrânia

Sputnik – A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos está estudando a possibilidade de proibir a importação de petróleo e produtos energéticos russos para os EUA, em meio à operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

O anúncio foi feito pela presidente da Casa, Nancy Pelosi. Segundo ela, o Congresso também deverá aprovar dez bilhões de dólares (R$ 50,6 bilhões) em "financiamento de emergência" para Kiev nesta semana.

"Atualmente, a Câmara está explorando uma legislação forte que isolará ainda mais a Rússia da economia global. Nosso projeto de lei proibiria a importação de petróleo e produtos energéticos russos para os Estados Unidos, revogaria as relações comerciais normais com a Rússia e Belarus e daria o primeiro passo para negar à Rússia o acesso à Organização Mundial do Comércio (OMC)", afirmou a presidente da Câmara dos Representantes, em comunicado, neste domingo (6).

A proposta, de acordo com Pelosi, também visa "capacitar o Poder Executivo a aumentar as tarifas sobre as importações russas".

Ela elogiou ainda a prontidão da União Europeia em reduzir a dependência ocidental da energia russa.

