Congresso dos EUA quer expulsar Rússia do Conselho de Segurança da ONU

Norte-americanos afirmam que a ação militar russa na Ucrânia "contraria as responsabilidades de um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU" edit

Apoie o 247

ICL

247 com RT - Uma resolução proposta pelo Congresso dos EUA pede que a Rússia seja expulsa do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) após sua ofensiva na Ucrânia. A ligação está sendo amplamente discutida por membros de ambos os partidos políticos, informou o portal de notícias políticas Axios na noite de quinta-feira (24).

De acordo com a Axios, a resolução proposta na quinta-feira instou a ONU a "tomar medidas processuais imediatas" e alterar o artigo 23 de sua carta, que define a estrutura do Conselho de Segurança para remover a Rússia como membro permanente.

A resolução condena a operação militar russa na Ucrânia e seu reconhecimento das regiões separatistas no Donbass, afirmando que essas ações “representam uma ameaça direta à paz e segurança internacionais” e “contrariam suas responsabilidades e obrigações como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A resolução foi proposta pela republicana Claudia Tenney, membro do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, em coordenação com um democrata da Câmara.

"É obviamente um grande esforço para expulsar a Rússia”, disse Nick Stewart, chefe de gabinete da Tenney, conforme citado pela Axios. "Mas é uma ferramenta diplomática que temos para aumentar a pressão e aumentar o isolamento".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Stewart, a resolução estava sendo aprovada para todos os membros da Câmara de ambos os partidos. Vários membros apoiaram a ideia, incluindo Ann Wagner, vice-membro do Comitê de Relações Exteriores, e Don Bacon, membro do Comitê de Serviços Armados da Câmara, ambos membros do Partido Republicano.

Os especialistas da Axios estimam que esta resolução tem poucas chances de ser aprovada, já que a Carta da ONU exige a aprovação de todos os membros permanentes do Conselho de Segurança para adotar quaisquer emendas, e a Rússia poderia bloquear qualquer medida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira uma "operação militar especial" com o objetivo de buscar a desmilitarização e a "desnazificação" da Ucrânia. A decisão veio dias depois que a Rússia reconheceu a independência das Repúblicas Populares separatistas de Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR) no Donbass.

Ucrânia, Estados Unidos, Canadá, Otan e União Europeia, bem como outros membros da comunidade internacional, acusaram a Rússia de invadir o país e introduziram sanções contra indústrias e funcionários do governo russos.