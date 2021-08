Congresso peruano retoma nesta sexta votação sobre voto de confiança no ministério de Pedro Castillo

247 - O Congresso peruano retoma nesta sexta-feira (27) a discussão sobre o voto de confiança no Conselho de Ministros em meio ao otimismo do governo quanto à aprovação dos legisladores ao ministério de Pedro Castillo, informa a Telesul.

A presidente do Parlamento, María del Carmen Alva, suspendeu a sessão desta quinta-feira depois de uma maratona que começou com a apresentação do primeiro-ministro Guido Bellido durante quase três horas, considerada conciliadora por vários analistas.

Durante sua intervenção, o também chefe da Presidência do Conselho de Ministros apresentou a política do governo de Pedro Castillo a fim de solicitar um voto de confiança às bancadas que compõem o Parlamento peruano.

Depois de ouvir Guido Bellido, os parlamentares de várias bancadas mostraram as suas posições a favor ou contra a confiança no Conselho de Ministros.

O porta-voz da bancada da Força Popular, Hernando Guerra García, criticou o discurso de Bellido e afirmou que seu gabinete "não tem visão e só produz desconfiança". Por último, referiu que o seu grupo parlamentar não dará o voto de confiança.

Por sua vez, Ruth Luque, porta-voz do Juntos pelo Peru, é favorável ao voto de confiança. Da mesma forma, Héctor Valer, da bancada We are Peru - Purple Party, disse que vai dar sua confiança ao gabinete ministerial.

Do lado do Peru Libre, a deputada Elizabeth Medina disse que os parlamentares devem apoiar o governo e as mudanças solicitadas pela população que o elegeu com seus votos.

Entre os jornalistas que cobriram a sessão de quinta-feira, a percepção geral é de que o gabinete ministerial ganhará a confiança legislativa sem a qual toda a equipe ministerial teria que renunciar.