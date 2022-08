Conheça 11 fatos importantes sobre a visita de Pelosi a Taiwan

Apoie o 247

ICL

247 - O site da Rádio Internacional da China divulgou nesta quinta-feira (25), fatos importantes sobre a visita de Nancy Pelosi a Taiwan.

Fato Nº1: O princípio de “uma só China” é o fundamento político das relações China-EUA. O significado deste princípio é claro e inequívoco.

Fato Nº2: O Congresso é parte integrante do governo dos EUA e as visitas de membros do Congresso a Taiwan violam o princípio de “uma só China” e os três comunicados conjuntos China-EUA.

Fato Nº3: A visita de Pelosi a Taiwan não tem nada a ver com democracia. Ao contrário, é uma manobra política e uma provocação grave que infringem a soberania e a integridade territorial da China e desafiam o consenso internacional sobre “uma só China”.

Fato Nº4: São os EUA e as forças separatistas de "independência de Taiwan" que estão mudando o status quo em todo o Estreito de Taiwan e criando crises.

Fato Nº5: Foram os EUA que iniciaram e planejaram a visita de Pelosi a Taiwan. Os EUA e Taiwan conluiaram e provocaram primeiro, e a China se defendeu legitimamente. As contramedidas da China são firmes, eficazes e proporcionais, e em conformidade com a legislação nacional e internacional.

Fato Nº6: É legítimo e legal que os militares chineses conduzam exercícios e treinamentos militares nas águas próximas à ilha chinesa de Taiwan. A decisão dos EUA de usar Taiwan para conter a China é a raiz dos problemas que minam a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e até mesmo no mundo.

Fato Nº7: Aqueles que seguem o princípio de “uma só China” são a esmagadora maioria dos países do mundo. São os EUA e muito poucos países que estão isolados.

Fato Nº8: A questão de Taiwan e a questão da Ucrânia são de natureza diferente. Elas não são comparáveis em absoluto.

Fato Nº9: As sanções da China contra Pelosi na sequência de sua visita à região de Taiwan são justificadas e legais. Como um país soberano, a China tem todo o direito de fazê-lo.

Fato Nº10: A visita de Pelosi a Taiwan prejudicou seriamente a base política das relações China-EUA e criou obstáculos ao intercâmbio e à cooperação entre os dois lados. Os EUA devem assumir total responsabilidade por isso.

Fato Nº11: A responsabilidade pela suspensão das negociações sobre mudanças climáticas entre a China e os EUA é do lado estadunidense. Quando se trata de mudanças climáticas e outras questões sobre a governança global do meio ambiente, a China continuará comprometida com a cooperação internacional e continuará a honrar seus compromissos com ações reais.

