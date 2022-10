Conheça alguns dos postulantes ao Comitê Permanente do Birô Político, o núcleo decisório do PCCh

Apoie o 247

ICL

Leonardo Sobreira, de Pequim (247) - Todos os olhos estarão voltados para Pequim, capital da China, nas próximas semanas. A partir de domingo, 16, o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China elege os norteadores da vida política, econômica e social do povo chinês, após a ‘década gloriosa’ de Xi Jinping à frente do PCCh.

Xi é “o primeiro entre iguais” no Comitê Permanente do Birô Político, atualmente composto por outros seis oficiais partidários. De acordo com a estrutura organizacional do PCCh, o órgão constitui o núcleo que auxilia o secretário-geral nas mais diversas áreas. Os atuais membros do Comitê Permanente são, em ordem hierárquica: o primeiro-ministro Li Keqiang, 67; o chefe do mais alto órgão legislativo, Li Zhanshu, 72; o presidente do principal órgão consultivo político, Wang Yang, 67; o principal ideólogo do PCCh, Wang Huning, 67; o chefe do principal órgão anticorrupção, Zhao Leji, 65; e o vice-primeiro-ministro Han Zheng, 68.

>>> Como funcionará a democracia intrapartidária no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China?

Não está claro se os membros do Comitê Permanente de 68 anos ou mais terão de abdicar, como ocorreu no passado. Certamente, Li Keqiang será substituído do cargo de primeiro-ministro após completar seu segundo termo, mas ele ainda pode conquistar uma vaga no Comitê Permanente.

Será somente após a realização de todas as plenárias do Congresso que os selecionados para o Comitê Permanente se apresentarão à imprensa. Mas isso não impediu que observadores da política chinesa já começassem a especular sobre a futura composição do seleto grupo. Conheça abaixo alguns dos principais postulantes:

Chen Miner, 62

Natural da província de Zhejiang, o membro do Birô Político é o chefe do PCCh de Chongqing. Trabalhou pela primeira vez ao lado de Xi Jinping em sua província natal nos anos 2000.

Chen começou sua carreira em um departamento de propaganda em Shaoxing e ascendeu ao comitê permanente municipal ao longo das duas décadas seguintes. Em 2001, tornou-se o chefe de propaganda da província e mais tarde trabalhou sob o comando de Xi, que governava o PCCh de Zhejiang.

Em 2012, Chen foi nomeado vice-secretário do partido na província de Guizhou, um dos grandes centros de investimento do PCCh no combate à pobreza. Menos de um ano depois, e cerca de um mês depois de Xi ser eleito presidente, Chen foi promovido a governador, antes de ascender mais uma vez para tornar-se chefe do PCCh de Guizhou, em 2015. Durante sua administração, grandes empresas multinacionais foram atraídas para a província, incluindo a Apple, que montou seu primeiro serviço de nuvem na China em Guizhou.

Em 2017, Chen assumiu o cargo de chefe do partido na megacidade de Chongqing, no sudoeste do país, após escândalos de corrupção arruinarem as carreiras de seus dois predecessores, Sun Zhengcai e Bo Xilai. Em maio daquele ano, Chen proclamou a vitória sobre o legado da corrupção, declarando que a megacidade tinha “erradicado completamente a má influência de Sun e o veneno de Bo Xilai”.

Em uma recente sessão de estudo, ele apelou aos quadros do PCCh que fizessem do estudo do livro de Xi, 'A Governança da China', sua maior prioridade política, descrevendo a obra como “a mais recente conquista da modernização do marxismo na China”.

Li Qiang, 63

Li chefia desde 2017 o PCCh de Xangai, “cidade-trampolim” para os principais cargos políticos. Todos os chefes partidários anteriores do município nas últimas três décadas foram promovidos ao Comitê Permanente, exceto Chen Liangyu, preso por corrupção em 2008.

Ele detém um assento no Birô Político e foi por muito tempo considerado um possível sucessor de Xi, tendo assumido cargos de alto nível nos centros de crescimento da costa leste.

Li passou a maior parte de sua juventude na província de Zhejiang. Depois de trabalhar em seu condado natal, Ruian, ele entrou no departamento de máquinas agrícolas da Universidade Agrícola de Zhejiang, graduando-se em 1982. Se juntou ao partido no ano seguinte.

Em 2002, depois de mais de uma década no departamento de assuntos civis e escritório geral da província de Zhejiang, Li foi nomeado chefe do PCCh na cidade de Wenzhou.

De 2004 a 2007, Li foi secretário-geral do comitê do PCCh da província de Zhejiang, onde Xi era chefe do partido. Ele foi nomeado chefe do PCCh de Xangai em 2017. Em meio à guerra comercial travada pelos EUA contra a China, Li recebeu na megacidade em janeiro de 2020 o fundador da Tesla, Elon Musk, para o lançamento do Model Y no mercado chinês.

Em fevereiro daquele ano, o oficial organizou um evento comemorativo do 50º aniversário da visita do ex-presidente dos EUA Richard Nixon à China em 1972 e a subsequente assinatura do Comunicado de Xangai. Na ocasião, Li prometeu que Xangai desempenharia “um papel mais ativo” na promoção das relações EUA-China.

Huang Kunming, 66

O chefe do Departamento de Publicidade e membro do Birô Político trabalhou com Xi nas províncias de Fujian e Zhejiang.

Nascido no condado de Shanghang, em Fujian, Huang serviu no Exército de Libertação Popular em 1974 e, dois anos depois, ingressou no PCCh. Depois de se formar na Universidade Normal de Fujian em 1982, ele foi enviado para Longyan, no sudoeste da província, tornando-se prefeito em 1998.

No ano seguinte, Huang foi enviado para a província de Zhejiang e logo tornou-se prefeito de Huzhou. Ao longo de sua carreira em Zhejiang, ele foi promovido a chefe do PCCh em Jiaxing, diretor da comissão permanente do congresso popular provincial e chefe do departamento provincial de publicidade.

Em 2010, dois anos após ter concluído um doutorado em administração pública na Universidade de Tsinghua, ele foi promovido a chefe do PCCh em Hangzhou, um importante centro de comércio eletrônico.

Huang foi nomeado membro suplente do Comitê Central em 2012. No ano seguinte, assumiu a vice-diretoria do Departamento Central de Publicidade, passando a supervisionar a imprensa, filmes, rádio, televisão, provedores de internet e grupos de reflexão do país. Em 2014, tornou-se vice-chefe executivo com um posto de nível ministerial.

Em um artigo que escreveu para o Diário do Povo em 2017, Huang alertou contra os “valores sedutores” do Ocidente e disse que a China deve salvaguardar sua rica cultura espiritual. Naquele ano, o oficial foi promovido a chefe do Departamento Central de Publicidade, anteriormente conhecido como Departamento de Propaganda, e recebeu um assento no Birô Político.

Hu Chunhua, 59

Executor do exitoso plano de aliviação da pobreza, o vicê-primeiro-ministro é o membro mais jovem do Politburo e uma das estrelas políticas em ascensão mais promissoras da China.

Hu é carinhosamente apelidado de “Pequeno Hu” por ter seguido os passos do ex-presidente Hu Jintao. Ambos subiram constantemente aos mais altos escalões da estrutura de poder da China através da Liga da Juventude do PCCh e ganharam experiência no Tibete.

Fruto de uma família de camponeses pobres das montanhas de Wufeng, Hu se formou em língua chinesa pela prestigiosa Universidade de Pequim em 1983. O jovem recusou ofertas de emprego na capital chinesa, preferindo trabalhar no Tibete, começando sua carreira como um quadro no departamento de organização da liga juvenil regional. Ele alcançou o cargo de vice-secretário em 1987, com apenas 24 anos de idade.

“As áreas onde vivem as minorias são os lugares onde podemos desenvolver nossas habilidades ao máximo”, disse Hu na época.

Ele regressou a Pequim 10 anos depois para servir no secretariado da Liga Juvenil e como vice-presidente da Federação Juvenil de Toda a China. Em 2001, partiu novamente para o Tibete por mais cinco anos, onde assumiu a vice-secretaria do PCCh e a vice-presidência executiva e a chefia da escola do partido da região. Hu foi aclamado na época por seu tibetano fluente e habilidade de conviver com a população local com facilidade, bem como pelo papel significativo que desempenhou no crescimento da economia da região, restringindo o movimento separatista e desenvolvendo infraestrutura.

Em 2006, Hu foi nomeado chefe da Liga Nacional da Juventude, como primeiro secretário. O grupo atualmente conta com 73 milhões de membros, e serve de campo de treinamento para membros do PCCh e funcionários do governo.

Foi transferido para a Mongólia Interior em 2009 e logo tornou-se presidente do congresso popular regional e chefe do partido local, onde defendeu arduamente o desenvolvimento sustentável. Em 2012, o oficial foi transferido para a província de Guangdong, um dos faróis econômicos da China e do mundo, como chefe do PCCh. Foi naquele ano que Hu conquistou um assento no Birô Político.

Em Guangdong, Hu seguiu de forma exemplar os decretos de Xi contra a corrupção, drogas e prostituição. Com uma média de um funcionário de nível de chefe de departamento investigado a cada quatro dias em 2014, Guangdong ocupou o primeiro lugar na campanha nacional anticorrupção, impedindo que cerca de 1,5 bilhão de yuans (US$ 220 milhões) em subornos fossem pagos a funcionários.

Depois de acumular uma rica experiência em nível provincial nas duas regiões mais pobres e no complicado ambiente econômico e midiático de Guangdong, Hu foi encarregado em 2018 como um dos quatro vice-primeiros-ministros da China responsáveis por conduzir a ambiciosa campanha de Xi para acabar com a pobreza, bem como supervisionar os assuntos agrícolas.

Em 2021, Xi declarou sucesso total na eliminação da pobreza extrema, destacando que 850 milhões de chineses foram retirados da miséria: “uma conquista sem precedentes”.

Ding Xuexiang, 60

Chefe de gabinete de Xi, Ding é um companheiro frequente do presidente em viagens oficiais. Membro do Birô Político, ele já mirou alguns oficiais por não serem suficientemente leais a Xi, dizendo que as “duas salvaguardas” --diretriz que exige que os quadros observem o status central de Xi e a autoridade centralizada do partido-- nem sempre foram implementadas.

De formação em engenharia, Ding foi nomeado vice-chefe da Comissão Municipal de Ciência e Tecnologia de Xangai em 1999, após passar 14 anos no Instituto de Pesquisa de Materiais de Xangai. Em 2007, ele foi secretário-geral de Xangai, onde trabalhou com Xi. Cinco anos depois, o oficial tornou-se chefe do comitê político e jurídico de Xangai.

Quando Xi assumiu o poder em 2012, Ding foi transferido para a capital como vice-chefe do Escritório Geral do Comitê Central e chefe do gabinete presidencial. Assumiu a diretoria do Escritório Geral em 2017, sucedendo Li Zhanshu.

Wang Yang, 67

Wang já é membro do Comitê Permanente, tendo sido eleito pelo 19º Congresso Nacional do PCCh para o seleto grupo. Ele foi vice-primeiro-ministro de 2013 a 2018, e observadores o apontam como um possível sucessor de Li Keqiang.

No passado, um primeiro-ministro entrante normalmente não tinha mais de 67 anos, atuou como vice-primeiro-ministro e gerenciou várias economias de nível provincial como chefe do partido. Hu Chunhua também cumpre esses requisitos.

Natural de de Suzhou, província de Anhui, Wang ingressou no PCCh em 1975 e se formou pela Universidade de Ciência e Tecnologia da China, obtendo um mestrado em engenharia em 1995.

O oficial atuou como secretário do comitê municipal do PCCh de Chongqing de 2005 a 2007. De 2007 a 2012, exerceu o cargo de secretário do comitê provincial do PCCh de Guangdong. Em 2013, tornou-se vice-premiê do Conselho de Estado e chefe do Grupo de Liderança do Conselho de Estado para Alívio da Pobreza e Desenvolvimento. Ele também foi nomeado chefe da sede do conselho estadual de alívio de terremotos e da sede estadual de prevenção de inundações e controle de secas.

Wang foi membro suplente do 16º Comitê Central do PCCh, tornando-se membro completo na próxima iteração do grupo. Também integrou o Birô Político do 17º Comitê Central do PCCh e de suas próximas iterações.

Wang, atual chefe do principal órgão anticorrupção, ocupa o 4º lugar no atual Comitê Permanente e é o mais sênior entre os postulantes.

Chen Quanguo, 66

Chen deixou a secretaria do comitê regional de Xinjiang para assumir, em junho deste ano, o Grupo Líder Central de Trabalho Rural. Enfrentando a forte campanha de difamação dos Estados Unidos e seus aliados, Chen conduziu um mandato que efetivamente controlou o terrorismo, o separatismo e o extremismo religioso. A agricultura também propserou em Xinjiang como resultado de suas políticas.

Natural de Pingyu, província de Henan, ele ingressou no PCCh em 1976 após se formar no Departamento de Economia da Universidade de Zhengzhou. De 2010 a 2011 foi governador da província de Hebei e de 2011 a 2016 foi secretário do comitê regional do PCCh do Tibete.

Membro do Birô Político, já foi membro suplente do 17º Comitê Central do PCCh e membro do 18º Comitê Central do PCCh. (Com informações do South China Morning Post).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.