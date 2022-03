Conselho da Europa decide excluir Rússia

Apoie o 247

247 - Numa reunião extraordinária na manhã desta quarta-feira, 16, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa decidiu, no âmbito do procedimento lançado sob o artigo 8.º do Estatuto, que a Federação Russa deixa de ser membro do grupo, após 26 anos de adesão.

Nesta terça, 15, a Assembleia Parlamentar adotou por unanimidade um parecer que considerou que a Federação Russa não pode mais ser um Estado-membro da organização.

O Conselho da Europa abriga a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

