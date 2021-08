Conselho da ONU se reúne nesta segunda para discutir crise no Afeganistão

Grupo islâmico Talibã derrubou governo do país duas décadas depois da invasão americana edit

247 - A situação política do Afeganistão será discutida nesta segunda-feira (16) pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, após a tomada de poder do grupo islâmico Talibã.

O grupo armado declarou vitória e disse que esse é o início de um novo governo no Afeganistão e que este será um “grande teste” para governar com eficácia e resolver os problemas do país, a partir de agora, quando o grupo chegar ao poder.

No entanto, o cenário em Cabul é de caos. O aeroporto lotado protagonizou cenas fortes de moradores agarrados a um avião da Força Aérea dos EUA tentando fugir com medo da nova administração. Câmeras registraram a queda de duas pessoas do avião .

