Conselho de Direitos Humanos da ONU condena aplicação de medidas coercitivas

247 - O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou nesta segunda-feira (3), por maioria, uma resolução que condena a aplicação e execução unilateral e continuada de medidas coercivas como instrumento de pressão contra qualquer país, informa a Prensa Latina.

Em mensagem em sua conta no Twitter, o ministro das Relações Exteriores do Poder Popular da Venezuela, Yván Gil, indicou que o documento enfatiza que as sanções unilaterais têm ampla repercussão nos direitos humanos e afetam desproporcionalmente as pessoas pobres e em situação de máxima vulnerabilidade.

Ele acrescentou que a resolução se opõe fortemente à natureza extraterritorial das medidas coercitivas unilaterais que ameaçam a soberania dos Estados e os exorta a não reconhecê-las ou aplicá-las e a adotar medidas para neutralizar seus efeitos.

O Conselho de Direitos Humanos reafirmou que alimentos e remédios não devem ser usados ​​como instrumento de coerção política e que, sob nenhuma circunstância, as pessoas devem ser privadas de seus meios de subsistência e desenvolvimento.

Sublinhou no texto que todos os povos têm direito à autodeterminação, em virtude da qual estabelecem livremente a sua condição política e prosseguem livremente o seu desenvolvimento económico, social e cultural.

