Conselho de Segurança da ONU apela ao Talibã para garantir a igualdade de participação das mulheres

NAÇÕES UNIDAS, 28 de dezembro (Sputnik) - O Conselho de Segurança da ONU emitiu uma declaração pedindo ao Talibã (sob sanções das Nações Unidas por terrorismo) que reabra as escolas para mulheres e meninas no Afeganistão e permita sua plena participação na sociedade.

"O Conselho de Segurança está profundamente alarmado com os relatos de que o Talibã suspendeu o acesso às universidades para mulheres e meninas e reiterou sua profunda preocupação com a suspensão das escolas além da sexta série e seu apelo à participação plena, igualitária e significativa das mulheres. e meninas no Afeganistão", disse o comunicado desta terça-feira (27). "[O Conselho de Segurança] pediu ao Talibã que reabra as escolas e reverta rapidamente essas políticas e práticas, que representam uma crescente erosão do respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais."



O Conselho de Segurança disse que também está alarmado com a proibição do Talibã de mulheres trabalharem em organizações não-governamentais e internacionais.



Na segunda-feira (26), o chefe interino da Missão de Assistência da ONU no Afeganistão, Ramiz Alakbarov, instou o Talibã a reverter sua decisão de proibir as mulheres afegãs de trabalhar em organizações não governamentais e internacionais.



No sábado (24), a mídia afegã informou que o governo do Talibã ordenou que todas as organizações não governamentais locais e internacionais no Afeganistão suspendessem o trabalho de suas funcionárias até novo aviso.



O Ministério da Educação afegão disse na última terça-feira (20) que o Talibã também ordenou a suspensão da educação de meninas nas instituições de ensino superior privadas e públicas do país.

